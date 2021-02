Solange Vérité : cette retraitée qui dormait dans sa voiture a trouvé un logement

“Je m’en suis sortie”, raconte Solange Vérité, une retraitée rencontrée par les équipes de France Télévisions il y a un an, alors qu’elle dormait tous les soirs, emmitouflée dans sa voiture. Un an plus tard, Solange Vérité se dit “très heureuse”.

Après avoir vécu trois années dans la rue, Solange a emménagé il y a quelques mois dans une résidence pour personnes âgées. Un studio de plus de 20 mètres carrés, de la chaleur, et la sécurité : “quand on a connu le rien, et qu’on se retrouve comme ça, c’est merveilleux", poursuit-elle.

“Dehors, ce n’est pas drôle”

“Le premier jour où on dort dans un lit dont on ne va pas s’en aller le lendemain, c’est impeccable. C’est quand même appréciable. Dehors, ce n’est pas drôle. Pas drôle du tout. On ne sait pas quand on se couche le soir si on sera encore vivant le lendemain matin quand on dort dehors. C’est dangereux, surtout pour une femme”, se souvient la retraitée.

Cette ancienne secrétaire avait été expulsée de son ancien logement et ne souhaitait pas solliciter ses enfants.

