Immobilier : à l'Alpe d'Huez, plus de la moitié des logements sont des passoires thermiques

Érigés en masse entre les années 60 et 80, les appartements au pied des pistes de ski sont très souvent des passoires thermiques, qui pourraient être interdites à la location rapidement. Un enjeu pour les propriétaires et les stations, comme à l’Alpe d’Huez.

En contre-bas l’ancien village, Huez, plus haut, la station de l’Alpe d’Huez (Isère), à 1800 mètres. Dans les années 60-70, le ski devient un loisir de masse, les stations se multiplient et l’immobilier doit suivre. Aujourd’hui, à l’heure des économies d’énergie, le compte n’y est plus. “Ce sont des bâtiments dont la performance énergétique pose vraiment problème, parce qu’à l’époque où ces bâtiments ont été construits, on ne se préoccupait pas de ça”, souligne Nicolas Grémy, directeur de l’urbanisme à l’Alpe d’Huez. Des bâtiments qui n’ont jamais été rénovés.

60 % des appartements de l’Alpe d’Huez seraient des passoires thermiques

Selon une étude, 60 % des appartements de l’Alpe d’Huez seraient des passoires thermiques et pourraient devenir invendables et impossibles à louer avec la nouvelle loi climat. La priorité aujourd’hui est la rénovation énergétique. Dans un des bâtiments, pour réaliser des travaux, il faudra l’accord des 74 copropriétaires. La loi, qui interdira la location de passoires thermiques en 2025, est un argument pour convaincre. Certains sont inquiets du coût. Un enjeu économique pour la station qui a décidé de lancer de nouvelles constructions, aux normes.