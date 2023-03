VIH : le témoignage fort d’Andréa Mestre, séropositive depuis ses 22 ans, contre les préjugés sur le virus

Atteinte du VIH, Andréa Mestre a cru voir sa vie s’effondrer, au point de vouloir mettre fin à ses jours. Avec les progrès de la recherche, elle a suivi un traitement qui rend sa maladie indétectable. Elle a pu construire sa vie, et est désormais une maman comblée.

Andréa Mestre a 22 ans lorsque sa vie bascule. La jeune femme fait un test de dépistage qu’elle imagine sans conséquence, mais le diagnostic est violent : elle a le virus du Sida. “Quand j’apprends le diagnostic c’est un choc. C’est terrible de me dire qu’à 22 ans je suis une femme séropositive, car j’avais cette image des personnes séropositives qui sont rejetées, qui ne vivent pas longtemps, qui vont tomber malades. Pour moi, ma vie s’arrêtait là”, se remémore-t-elle. Commence alors une profonde dépression, jusqu’à faire une tentative de suicide.

Maman de trois petites filles séronégatives

Le virus est vite maîtrisé grâce à un traitement d’un cachet par jour qui le rend indétectable dans son organisme, au point de ne plus être contagieuse. Un an après son diagnostic, Andréa rencontre Nicolas. L’alchimie est immédiate. Elle angoisse de le voir fuir, mais lui annonce très vite la situation. “Je lui ai dit ‘Et alors ?’ et je l’ai prise dans mes bras”, raconte-t-il. Un soulagement qui a fait “renaître” Andréa. Le couple s'est marié rapidement et a eu des enfants. Andréa est désormais maman de trois petites filles séronégatives en parfaite santé.