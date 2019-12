Retraites : rassurés par le gouvernement, quatre syndicats d'hôtesses et de stewards suspendent leur préavis de grève

Les syndicats avaient déposé un préavis à partir du 3 janvier pour protester contre la réforme des retraites, mais ils ont finalement obtenu gain de cause auprès du gouvernement.

La perspective d'une grève dans le transport aérien début janvier contre la réforme des retraites s'éloigne de plus en plus. Un préavis avait été déposé à partir du 3 janvier, mais les discussions menées par le gouvernement semblent porter leurs fruits. Quatre syndicats d'hôtesses et de stewards ont annoncé mercredi 25 décembre la suspension du mouvement jusqu'à nouvel ordre.

Plusieurs avancées obtenues

Reçus lundi par le secrétaire d'Etat aux Retraites Laurent Pietraszewski, ils revendiquent plusieurs victoires : le maintien d'un régime complémentaire, ainsi qu'une transition spécifique. Seuls les hôtesses et stewards nés à partir de 1987 seront concernés par le régime universel, avec une remontée progressive de l'âge de départ de 55 à 60 ans.

Les pilotes ont également obtenu des avancées : eux aussi vont pouvoir conserver un régime complémentaire, en plus du régime universel. Leur âge de départ sera maintenu à 60 ans, à taux plein et sans décote. Le SNPL, syndicat majoritaire chez les pilotes, affirme qu'il lèvera son préavis dès qu'il aura reçu les engagements écrits.