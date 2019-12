Grève du 5 décembre : 3% des TER, 10% des Transilien, trafic quasi nul pour les Intercités... Découvrez les prévisions de la SNCF pour jeudi

La SNCF annonce un plan de transport ultra-restreint.

Un trafic quasi à l'arrêt pour la journée de mobilisation contre la réforme des retraites du 5 décembre. Selon les chiffres communiqués par la SNCF, mardi 3 décembre, 3% seulement des TER circuleront sur tout le territoire. Voici le détail :

• Pour les TER : 3% des trains circuleront. 23% des liaisons habituelles seront assurées grâce à des bus de substitution. Les régions les plus touchées sont la Bretagne et l'Occitanie avec un trafic quasi nul.

• Pour les Intercités : le trafic est quasi nul. Il y aura un aller retour assuré dans la journée sur les lignes Paris-Clermont-Ferrand, et Paris-Brive et deux sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre

• Pour les Transiliens : 10% des trains en moyenne circuleront "essentiellement aux heures de pointe".

• Pour les TGV : 1 TGV sur 10 circulera mais il y aura des disparités entre les régions avec par exemple, six allers retours entre Paris et Lille, deux à trois allers retours depuis Paris vers Lyon, Marseille, Montpellier, Besançon, Bordeaux, Rennes et Nantes et un aller retour vers Strasbourg, Nancy, Metz, Reims, Le Mans et Tours.

• Pour les Ouigo : il faut compter un aller-retour de Paris vers Marseille, vers Bordeaux et vers Strasbourg.