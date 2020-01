Grève du 19 janvier : la RATP annonce un trafic en net progrès pour un dimanche, les RER A et B et onze lignes de métro fonctionneront toute la journée

Samedi, le syndicat Unsa-RATP a annoncé que la suspension de la grève à partir de lundi avait été votée sur la quasi-totalité des lignes.

Le trafic des transports en commun se rapproche toujours plus de son état normal. Dimanche 19 janvier, au 46e jour de la grève contre la réforme des retraites, 11 des 16 lignes du métro parisien, ainsi que les RER A et B, fonctionneront toute la journée, annonce la RATP samedi sur Twitter. Ce qui marque un net progrès par rapport au dimanche précédent.

Pour le dimanche 19 janvier, la #RATP prévoit un trafic en très nette amélioration sur l'ensemble de son réseau par rapport aux dimanches précédents.

Peut-être le dernier jour de la grève illimitée

Concrètement, seule la ligne 6 sera interrompue à la mi-journée, entre 11 heures et 13 heures. Les lignes 4, 5 et 12 commenceront plus tard et s'arrêteront plus tôt que d'habitude, entre 17h30 et 21h30. La ligne 3 ouvrira également plus tard qu'habituellement, à 7 heures. Les lignes 7, 9 et 13 sont également considérées comme "perturbées", car certaines stations resteront fermées et que le nombre de rames sera plus réduit.

Pour ce qui est du RER, deux trains sur trois circuleront. La branche de Poissy du RER A ne sera pas desservie. Le trafic des lignes 1, 2, 3 bis, 7 bis, 8, 10, 11 et 14 du métro sera normal, tout comme celui du réseau de tramway dans son ensemble. Il sera "quasi normal" pour les bus.

Ce dimanche sera sans doute le dernier jour de grève sur une partie des lignes de la RATP : samedi, l'Unsa-RATP, premier syndicat de l'entreprise, annonçait qu'une majorité d'assemblées générales avait décidé de lever la grève illimitée à partir de lundi, et de "réorienter" les actions contre la réforme des retraites. Seules les lignes 5 et 13 du métro et la ligne B du RER devraient rester concernées.