Grève du 12 janvier : toutes les lignes de métro et les RER A et B circuleront dimanche, mais pas toute la journée

Toutes les lignes de métro, ainsi que le RER A et B, vont rouler à Paris, dimanche 12 janvier... mais seulement durant une partie de la journée ! Et parfois, il faudra bien régler sa montre pour tenter d'avoir un métro. La RATP a annoncé ses prévisions de transport pour cette journée, encore marquée par de fortes grèves contre la réforme des retraites. La plupart des lignes ouvriront dans la matinée et fermeront vers 17h30, avec de nombreuses stations fermées.

[Mouvement Social]⚠️Pour le 12/01, la #RATP prévoit un trafic encore perturbé, avec une nette amélioration par rapport aux dimanches précédents. Toutes les lignes de métros seront ouvertes en journée ainsi que les #RERA et #RERB. Nos prévisions ⬇️et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/Jk9rZxwm6p — RATP Group (@RATPgroup) January 11, 2020

Comme habituellement, les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement. Les lignes 5, 6, 8, 9, 10 et 11 seront ouvertes en journée, avec une ouverture étalée entre 7 heures et 10 heures, et une fermeture entre 17h30 et 19 heures. Les lignes 2 et 13 ne circuleront que jusqu'à midi. Les lignes 3bis, 4, 7, 7 bis et 12, elles, ne rouleront qu'à partir de 13 heures et jusqu'à 17h30 ou 18 heures. La 3, elle, circulera de 13 heures à 22 heures. Le parcours des lignes 3, 6, 12 et 13 sera réduit.

Le RER A sera ouvert de 5 heures du matin à 21 heures avec un train sur deux. Le RER B ouvrira lui ses portes dès 7h30 du matin et jusqu'à 20h30 avec un train sur deux, trois ou quatre, selon les lignes. Les trois-quart des bus doivent aussi circuler.