Grève dans les transports : les accidents de deux-roues en hausse de 40% à Paris et en petite couronne

Au total, 600 interventions ont été enregistrées en dix jours, contre 450 à la même période l'an passé, selon les pompiers de Paris.

C'est un dommage collatéral de la grève dans les transports franciliens. Le nombre d'interventions des pompiers pour des accidents de deux-roues a augmenté de 40% à Paris, dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine, ont annoncé les pompiers de Paris, lundi 16 décembre, au Monde et au Parisien. Cette hausse a été enregistrée entre le 5 décembre, début du mouvement social contre la réforme des retraites, et le 14 décembre.

"C'est vrai pour les scooters, mais aussi les vélos, les vélos électriques ou les trottinettes, précisent les pompiers au Parisien. Il peut s'agir soit d'usagers qui perdent le contrôle, qui percutent un piéton ou ont un accident avec un automobiliste." Au total, 600 interventions ont été enregistrées en dix jours, contre 450 à la même période l'an passé.

Il faut vraiment que les conducteurs de deux-roues aient la présence d'esprit de mettre un casque et d'être bien éclairés pour éviter le pire, pour eux et pour les autres.Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Parisau "Parisien"

Sur franceinfo, le délégué interministériel à la Sécurité routière, Emmanuel Barbe, estime que "ce sont d'abord les automobilistes qui doivent faire attention", car "ce sont eux qui peuvent causer le plus de dommages à autrui". Il réclame leur vigilance lors des dépassements : "Je rappelle qu'on a le droit de franchir une ligne blanche pour doubler un cycliste."

Par ailleurs, les embouteillages importants de ces dernières semaines provoquent un accroissement des délais d'intervention, malgré les sirènes. "Pour se frayer un chemin, il faut les faire résonner plus longtemps", assurent les pompiers au Monde.