Grève du 17 décembre : TGV, TER, métro, RER... Retrouvez les prévisions de transports pour mardi

La grève contre la réforme des retraites va continuer à perturber très fortement la circulation des transports en commun.

Journée noire en perspective dans les transports. Mardi 17 décembre, les usagers devront encore s'armer de patience. Au treizième jour de la grève contre la réforme des retraites et alors qu'une nouvelle mobilisation – à l'appel de tous les syndicats – est prévue, il sera encore difficile de circuler. Voici toutes les prévisions de trafic.

Un TGV sur quatre

La SNCF prévoit un trafic "plus réduit" que lundi sur les rails, à la suite de "l'appel intersyndical à manifester". Voici le détail :

• Pour les TGV : un train sur quatre en moyenne

• Pour les Transilien : un train sur cinq en moyenne

• Pour les Intercités : 5% des trains en circulation seulement

• Pour les TER : trois circulations sur dix en moyenne, essentiellement assurées par bus

CIRCULATION DES TRAINS le 17 décembre

Huit lignes de métro fermées

Dans les transports en commun franciliens aussi, les usagers ne pourront compter que sur un service très partiel. Voici les prévisions de trafic de la RATP :

• Pour les métros : seules les deux lignes de métro automatisées (1 et 14) circuleront normalement. Le trafic sera en revanche encore totalement interrompu sur huit lignes : 2, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 12 et 13. Les métros ne circuleront qu'aux heures de pointe sur quatre lignes : 4, 7, 8 et 9 (avec 1 métro sur 3). La ligne 11 ne circulera qu'entre 6h30 et 9 heures, avec 1 métro sur 4. Et la ligne 3 ne roulera qu'entre 16h30 et 19h30, entre Havre Caumartin et Pont de Levallois, avec 1 métro sur 5.

• Pour les RER : le trafic sera également encore très fortement perturbé sur les RER, avec 1 train sur 2 sur le RER A et 1 train sur 3 sur le RER B, dans les deux cas uniquement aux heures de pointe.

• Pour les tramways : il n'y aura que 1 tramway sur 2 sur les lignes T1, T3a, T6 et T7. La RATP prévoit 3 tramways sur 4 sur le T3b et le T8, 5 tramways sur 6 sur le T2, et 2 tramways sur 3 sur le T5. Les T1, T3a et T3b connaîtront des plages de trafic totalement interrompu.

Quelques perturbations au départ et à l'arrivée d'Orly

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a annoncé avoir demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport d'Orly.

En raison de préavis de grève déposés par des syndicats de contrôleurs aériens, la DGAC "mettra en place les dispositions du service minimum" dans les centres de la navigation aérienne et les aéroports, "où la réglementation le permet", indique-t-elle dans un communiqué. "Des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir", souligne la DGAC, qui invite les voyageurs à s'informer auprès des compagnies aériennes.