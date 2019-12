Grève contre la réforme des retraites : les perturbations recensées en France en ce deuxième jour de mobilisation

Des blocages, des manifestations ou encore des opérations escargots sont organisés ce vendredi dans certaines villes.

Après la mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites, de nombreuses perturbations sont encore recensées un peu partout en France vendredi 6 décembre. La SNCF annonce notamment 1 TGV sur 10, 3 TER sur 10 et 3 Transilien sur 20 en circulation.

La Direction générale de l'aviation civile a également demandé l'annulation de 20% des vols sur le territoire français, au départ et à l'arrivée, pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux. franceinfo fait le point sur les mobilisations dans toutes les régions de France, grâce au réseau France Bleu.

Alpes-Maritimes

Les transports en commun sont de retour à Nice et dans sa métropole. À Cannes et à Antibes, les bus circulent normalement également. Dans les écoles, les cours sont assurés.

Creuse

Le réseau EuropVoyage 23, qui gère les lignes Transcreuse, s'attend à de nouvelles perturbations vendredi.

Drôme

Une nouvelle manifestation est organisée à Valence vendredi. Le rendez-vous est donné à 14 heures au Champ-de-Mars, pour un défilé jusqu'à la préfecture. Les syndicats ont appelé à une grève reconductible.

Hautes-Alpes

La préfecture de Gap est inaccessible au public en raison d’un mouvement social aux abords de la préfecture.

‎Haute-Garonne‎

Le trafic est à nouveau normal vendredi, pour les bus et tramways Tisséo dans les agglomérations de Toulouse et de Muret.

Hérault

Deux écoles élémentaire sont totalement fermées à Montpellier. Des perturbations sont aussi annoncées, notamment dans les cantines de plus d'une quarantaine d'établissements, pour les accueils du matin, les études, l'accueil du soir. Un service minimum d’accueil est mis en place. Côté transports, des cars de substitutions sont mis en place pour remplacer les TER, pour que les élèves internes de Montpellier puissent rentrer ce soir chez eux. En revanche, la circulation des bus et des tram sur la métropole de Montpellier revient à la normale, la grève n'ayant pas été reconduite à la TAM.

À Béziers, les bus circulent vendredi, de même que pour les bus du département, Hérault transport fonctionne normalement.

Isère

Les transports en commun de la métropole grenobloise ont annoncé eux aussi un retour à la normale vendredi.

Landes

Aucun TER et aucun TGV ne circule dans le département vendredi. Des bus de substitution ont été mis en place pour certains TER. En revanche, la circulation des bus doit être normale, ainsi que pour le transport scolaire. Dans la plupart des écoles, les enfants ont été accueillis normalement. Dans 14 écoles, sur les 340 que compte le département, un service minimum d'accueil a été mis en place.

Loire-Atlantique

Le périphérique de Nantes a été fortement perturbé par une manifestation, à hauteur d'un échangeur. Il s'agit d'une action surprise menée par quelques manifestants au pied du pont de Cheviré.

Manche

À Cherbourg, l'intersyndicale a décidé de poursuivre le mouvement avec des blocages ou des barrages filtrants et des distributions de tracts. Un rassemblement a été prévu devant la gare à 10h30.

Meurthe-et-Moselle

Trois opérations escargots ont été organisées vendredi matin : sur l’A33 entre Saint-Nicolas-de-Port et Nancy, sur l’A31 entre Pont-à-Mousson et Nancy, sur l’A31 entre Dommartin-lès-Toul et Nancy, créant d'importants bouchons. Près de 108 cars ont aussi été commandés pour compenser le manque de TER.

Paris

La reconduction du mouvement à la RATP a été votée jusqu'à lundi et 9 lignes de métro restent fermées. Environ 70% des écoles, 450 sur les 650 que compte la capitale, sont ouvertes vendredi, a indiqué Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, sur France Bleu Paris. Gabriel Attal, sur franceinfo, a lui évoqué le chiffre de 150 écoles perturbées vendredi matin. Selon le rectorat, il s'agit simplement d'une différence de définition d'une école fermée, la mairie de Paris étant compétente pour décider si un service minimum d'accueil est mis en place.

Puy-de-Dôme

À Clermont-Ferrand, une grande majorité des personnels du réseau T2C a cessé le travail jeudi et ne l'a pas repris vendredi. Le trafic de bus est très fortement touché et il n'y a aucun tramway en circulation.

Vaucluse

Dans les écoles d'Avignon, un service minimum a été maintenu au centre de loisirs de l'île de la Barthelasse. Dans sept écoles de l'agglomération, des enseignants se sont déclarés grévistes en majorité. Trois cantines avignonnaises sont aussi fermées vendredi.

Vienne

Une opération péage gratuit a eu lieu sur l'A10 à hauteur de Châtellerault Nord. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont débloqué l'entrepôt de la société de bus de Poitiers, le trafic a repris. Une centaine de manifestants s'étaient rassemblés devant le dépôt où ils brûlaient des palettes, bloquant la circulation.