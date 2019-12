Grève du 6 décembre : RATP, SNCF, Air France… Retrouvez les prévisions de trafic

Les transports seront de nouveau très perturbés vendredi dans le cadre du mouvement de grève contre le projet de réforme des retraites.

Quels transports circuleront vendredi ? La RATP, la SNCF et Air France ont rendu publiques, jeudi 5 décembre, les prévisions de trafic pour vendredi, deuxième journée de grève contre la réforme des retraites. Franceinfo fait le point.

A la RATP

• Pour le métro. Le trafic sera totalement interrompu sur dix lignes, les 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13. Sur les lignes 4, 7, 8 et 9, le trafic sera très fortement perturbé, avec quelques trains aux heures de pointe. Les lignes 1 et 14 du métro, toutes deux automatisées, fonctionneront.

• Pour le RER. Côté RER, il y aura un RER A sur deux et un RER B sur trois aux heures de pointe.

• Pour le tramway. Trois lignes de tramways circuleront aux heures de pointe, avec deux rames sur trois sur la ligne 1, et une sur trois sur les tramways 3a et 3b. Les autres lignes seront ouvertes aux heures habituelles, avec un tramway sur deux sur la ligne 8, un sur trois sur la ligne 7, deux sur trois sur les lignes 2, 5 et 6.

A la SNCF

• Pour les TGV. La compagnie prévoit un train sur dix en moyenne sur le réseau TGV. L'entreprise recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements.

• Pour les Transilien. En Ile-de-France, le trafic Transilien devrait être assuré à 15%, en légère progression par rapport au trafic de jeudi.

• Pour les TER. Concernant les TER, la SNCF annonce 30% du trafic en moyenne, essentiellement assuré par car. Il y aura au total 1 755 autocars et 490 trains en circulation, indique la direction. Mais un autocar n'a "évidemment pas la même capacité" qu'un train, avait relevé mardi la directrice de la communication de la SNCF, Agnès Ogier.

La Bretagne, le Centre-Val-de-Loire et les Hauts-de-France seront les régions les moins desservies vendredi, avec 90% des liaisons TER annulées. La région Auvergne-Rhône-Alpes sera la moins touchée, avec la moitié des liaisons TER supprimées.

• Pour les Intercités. Le trafic sera également très perturbé sur les lignes Intercités (aucune liaison notamment ne sera assurée sur les lignes Nantes-Lyon, Nantes-Bordeaux ou encore Clermont-Ferrand-Lyon). Aucun train de nuit ne circulera sur les deux lignes encore ouvertes.

• Pour les Eurostar et Thalys. La SNCF prévoit un trafic très fortement perturbé sur les liaisons internationales avec notamment un Eurostar sur deux et deux Thalys sur trois.

A Air France

• Pour les long-courriers. La compagnie prévoit d'assurer l'ensemble de ses vols long-courriers.

La Direction générale de l'aviation civile avait demandé un peu plus tôt aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols pour vendredi, comme jeudi, pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux, alors que deux de ses syndicats appellent à la grève contre la réforme des retraites.

• Pour les moyen-courriers et vols domestiques. Air France prévoit d'assurer plus de 90% de ses vols moyen-courriers et près de 70% de ses vols domestiques.