DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : le conflit entre dans son 29e jour, le record de 1986-1987 battu

Ce qu'il faut savoir

La grève contre la réforme des retraites entre, ce jeudi 2 janvier, dans sa 29e journée, sans qu'une issue au conflit n'émerge après les vœux d'Emmanuel Macron aux Français, et malgré les réunions de négociations prévues la semaine prochaine.

29 jours de grève, un record à la SNCF. En entrant dans son 29e jour, le mouvement de grève à la SNCF bat le record du conflit social de l'hiver 1986-1987, qui avait duré 28 jours. A l'époque, les agents s'étaient mobilisés pour protester contre une nouvelle grille de salaires.

Des transports toujours très perturbés. La SNCF prévoit ce jeudi un TGV sur deux en moyenne, un Intercités sur quatre, cinq TER sur dix et trois Transilien sur dix. Côté RATP, une seule ligne de métro (7bis) reste totalement fermée. Deux lignes (1 et 14 fonctionnent normalement, et les treize autres fonctionneront, partiellement ou non, uniquement sur certaines plages horaires et à une fréquence réduite.

Une situation bloquée. La déclaration prononcée par Emmanuel Macon mardi soir à l'occasion de ses vœux aux Français n'a pas permis d'y voir plus clair quant à une éventuelle issue au conflit. Le président, qui a demandé au gouvernement de travailler à un "compromis rapide", n'a pas convaincu les syndicats opposés au projet, tandis que la CFDT n'a pas réagi aux propos présidentiels.

Une reprise des négociations le 7 janvier. Il faudra attendre mardi pour que les négociations entre gouvernement et syndicats reprennent. Ces discussions seront essentiellement centrées sur la pénibilité et la gestion des fins de carrière, au grand dam de la CGT et de FO, qui demandent un retrait pur et simple du projet de système de retraite à points voulu par l'exécutif.