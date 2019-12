Réveillon du Nouvel An : les tarifs des véhicules s'envolent

C'est un secteur qui ne connaît pas crise. En cette période de grève, taxis et véhicules avec chauffeur (VTC) font le plein. Face à la demande qui explose, l'addition est très salée. Sans surprise, le tarif pour une course le 31 décembre va être majoré fois trois. Les usagers peuvent se reporter sur un véhicule de location, mais le principe est le même : plus la demande est forte, plus les prix augmentent. Sur un site spécialisé, les trois jours de location sont affichés à 308 €. Habituellement, il faut compter moins de 100 €.

L'option du covoiturage

"Les clients se sont rabattus sur des véhicules puisque personne ne pouvait prendre un train ni un transport pour aller de A à B. Quand il n'y a pas de voiture, que l'offre est très forte par rapport à la demande, les tarifs ont tendance à grimper en général", explique par téléphone un loueur de voitures. Il reste tout de même le covoiturage pour se déplacer ou le réveillon dans son quartier, avec ses voisins.

