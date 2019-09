Grève massive à la RATP ce vendredi : dix lignes de métro fermées, le RER très perturbé

Le trafic sera très perturbé vendredi sur le réseau de la RATP, avec dix lignes de métro interrompues, alors que plusieurs syndicats de la régie appellent à la grève contre la réforme des retraites, a annoncé mercredi la direction.

La journée de vendredi 13 septembre s'annonce très compliquée pour les Franciliens. Une grève massive est prévue au sein de la RATP, contre la réforme des retraites, annonce un communiqué de la compagnie de transports.

Dix lignes de métro seront totalement interrompues. Il s'agit des lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13. Sur la ligne 9, il n'y aura aucun trains entre Franklin Roosevelt et Nation et un train sur quatre sur le reste de la ligne.

Sur les lignes 4 et 7, seul un train sur trois circulera. Quant à la ligne 8, un train sur trois fonctionnera, uniquement entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot.

Aucun train en heures creuses sur les lignes de RER A et B

Concernant le trafic RER, le service sera également très perturbé. Il n'y aura aucun RER A en heures creuses et seulement un train sur trois en heure de pointe (6h30 – 9h30 et 17h-20h).

Quant au RER B, il n'y aura aucun train en heures creuses, un train sur cinq en heure de pointe (6h30 – 9h30 et 17h-20h).

L'interconnexion interrompue à Gare du Nord. Le service est maintenu sur les lignes C, D et E ainsi que sur les Transiliens, exploités par la SNCF, qui rouleront normalement.

Tramways et bus : le service très perturbé

Il n'y aura qu'un tramway sur deux sur les lignes T3bis et T5. Quant aux lignes T1, T2, T3a, T6, T7 et T8 : il n'y aura aucun train en heures creuses et un tramway sur trois en heures de pointe (6h30-9h30/17h20h).

En moyenne 1 bus sur 3 circulera sur l’ensemble du réseau.