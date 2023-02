Grève du mardi 7 février contre la réforme des retraites : voici les prévisions de trafic de la RATP et la SNCF

Aucune ligne du métro parisien ne sera entièrement fermée, mais cinq lignes ne fonctionneront qu'aux heures de pointe. Certaines stations seront fermées, ainsi que des tronçons entiers des lignes 8 et 13.

Comme de nombreux autres Français, les salariés de la RATP et de la SNCF sont à nouveau appelés à se mettre en grève contre le projet de réforme des retraites, mardi 7 février. La régie de transports francilienne a précisé ses prévisions de trafic, lundi. Elle annonce un trafic "très perturbé" sur le métro et les RER A et B. Cinq lignes du métro ne circuleront qu'aux heures de pointe. La circulation des trains sera aussi "fortement perturbée", selon la SNCF. Voici le détail des annonces.

Dans les transports en commun d'Ile-de-France

• Moins de rames partout à l'exception des lignes 1 et 14. Sur toutes les autres lignes de métro, la RATP prévoit entre 1 train sur 3 et 2 trains sur 3. Sur le RER, elle annonce 3 trains sur 5 sur la ligne A, et entre 1 train sur 2 et sur 3 sur la ligne B. La SNCF prévoit 1 train sur 3 sur le RER C, 1 sur 6 sur le D et 2 sur 5 sur le E.

• Sur toutes les lignes, des stations resteront fermées. Leur liste est détaillée sur le site de la RATP.

• Des tronçons entiers de deux lignes seront fermés : aucun métro ne circulera sur la ligne 8 entre Faidherbe-Chaligny et Balard, ni sur la 13 entre Montparnasse-Bienvenüe et Châtillon-Montrouge.

• Cinq lignes ne circuleront qu'aux heures de pointe : la 3 (5h30-11 heures et 16h30-19h30), la 8 (6h30-9h30 et 16h30-19h30), la 10 (6h30-9h30 et 16h30-19h30) ; la 11 (6 heures-11 heures et 16 heures-20 heures) et la 13 (6h30-9h30 et 16h30-19h30).

• La plupart des lignes circuleront sur des horaires réduits. La ligne 2 circulera de 6h30 à 22 heures, la 5 de 5h30 à 20 heures, la 6 de 5h30 à 20 heures, la 7 de 6 heures à 22 heures, la 7bis de 6 heures à 22 heures, la 9 de 5h30 à 20h30 et la 12 de 5h30 à 21 heures.

• Le trafic des bus sera "légèrement perturbé". En moyenne, 4 bus sur 5 circuleront sur le réseau.

• Le tramway fonctionnera normalement.

Dans les trains

• Les TGV seront "fortement perturbés". Un train sur deux circulera en moyenne parmi les TGV Inoui et Ouigo, avec des variations selon les lignes, détaillées sur le site de la compagnie. Les lignes internationales sont également concernées.

• La majorité des Intercités annulés. La SNCF annonce 2 allers-retours sur Paris-Limoges-Toulouse, Bordeaux-Marseille et Nantes-Lyon, 1 aller-retour sur Paris-Clermont, pas de circulation sur Nantes-Bordeaux et Aubrac (Clermont-Béziers).

• La fréquence des TER encore plus réduite. La SNCF annonce une moyenne de trois TER sur 10 mais renvoie vers les annonces de SNCF Voyageurs dans chacune des régions.

• Le Transilien "très fortement" affecté. En Ile-de-France, la SNCF prévoit un train sur 3 sur les Transiliens H et U, un train sur 4 sur la ligne de Transilien K, selon un communiqué.