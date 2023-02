Grève du mardi 7 février contre la réforme des retraites : le trafic sera de nouveau "très perturbé" à la SNCF et la RATP

Du côté de d'Orly, la direction générale de l'aviation civile a demandé dimanche aux compagnies aériennes d'annuler de manière préventive un vol sur cinq pour mardi à l'aéroport parisien.

Une nouvelle journée difficile pour les usagers. Après le 19 et le 31 janvier, la journée du mardi 7 février sera marquée par un mouvement de grève interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites.

Le débrayage devrait être bien suivi à la SNCF, qui alerte sur une circulation "fortement perturbée" et invite les voyageurs à "annuler ou reporter leurs déplacements". La situation sera également compliquée en Ile-de-France, prévient la RATP. Du côté de d'Orly, la direction générale de l'aviation civile a demandé dimanche aux compagnies aériennes d'annuler de manière préventive un vol sur cinq pour mardi à l'aéroport parisien. Franceinfo fait le point sur les annonces dans les transports.

A la SNCF

Il faudra compter en moyenne un TGV Inoui sur deux pour cette nouvelle journée de mobilisation. Dans le détail, deux TGV sur cinq seront maintenus sur l'axe Nord, un TGV sur deux sur l'axe Est, un TGV sur trois sur l'axe Atlantique, deux TGV sur cinq sur l'axe Sud-Est. En ce qui concerne les Ouigo, deux trains sur cinq devraient circuler. Pour le trafic international, la SNCF prévoit trois Eurostar sur quatre et un trafic "légèrement perturbé" sur le Thalys.

Au niveau des TER, le trafic régional connaîtra un grand nombre de trains annulés. Seuls 3 trains sur 10 en moyenne devraient circuler. Ces prévisions peuvent varier fortement selon les régions. Le détail de la circulation TER sera donné ultérieurement par la SNCF.

En Ile-de-France, la SNCF alerte sur une importante réduction du trafic. Ainsi, u n RER A et B sur deux sont attendus (aux heures de pointe seulement pour la B). La ligne C devrait voir circuler un RER sur trois. La situation sera plus tendue sur le RER E (un train sur cinq) et le RER D (un train sur six). Les Transiliens ne sont pas épargnés, avec un train sur trois attendus pour les lignes H, J, K, L, N et deux Transiliens sur cinq pour la ligne P, un Transilien sur cinq pour la ligne R et deux Transiliens sur trois pour la ligne U.

Enfin, il faudra s'attendre à un trafic "fortement perturbé" pour les Intercités. Seuls deux allers-retours sont prévus sur la ligne Polt (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse). Même chose pour les Bordeaux-Marseille, Nantes-Lyon. Il y aura un aller-retour sur Paris-Clermont, et "pas de circulation sur Nantes-Bordeaux et Aubrac (Clermont-Béziers)".

Dans les transports urbains en Ile-de-France

La RATP prévoit "un trafic très perturbé sur les réseaux RER et métro" et "légèrement perturbé sur le réseau bus". La circulation des tramways devrait, elle, rester "normale". La ligne 1 et 14 rouleront puisqu'elles sont automatisées, et la situation s'améliore comparée à la précédente journée de mobilisation car aucune ligne ne devrait être fermée. Sur Twitter, la RATP a publié ses prévisions dans le détail.

La RATP prévient par ailleurs que certaines stations de métro pourraient être totalement fermées. Une information plus précise sera communiquée lundi, promet le groupe.

Dans les aéroports

Il faudra s'attendre à la suppression d'un vol sur cinq au départ de l'aéroport d'Orly mardi. La direction générale de l'aviation civile a ainsi fait la demande aux compagnies aériennes d'annuler préventivement 20% de leurs vols, en raison d'une grève des contrôleurs aériens. La même mesure avait été décidée pour la journée de grève du 31 janvier.