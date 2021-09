SOS Médecins "réalise 3 millions de visites" à domicile par an, rappelle son président, qui réclame une revalorisation du tarif

"Aujourd'hui, on a un chiffre incompressible en France de 20 millions de visites à domicile par an. SOS Médecins en réalise 3 millions", rappelle lundi 27 septembre sur franceinfo le docteur Jean-Christophe Masseron, président de SOS Médecins France. La fédération d'associations de médecins libéraux a annoncé dimanche un "arrêt total" de l'activité pendant 24 heures à partir de lundi 8h pour "alerter les Français sur la disparition programmée de la visite à domicile". Les visites à domicile effectuées par les médecins de l'association ne sont pas assez rémunérées d'après eux.

La fédération réclame un tarif "intermédiaire" à 57,60 euros, alors que le dernier accord signé fin juillet par les syndicats de médecins libéraux et l'Assurance maladie, qui étend la "visite longue" (70 euros) mais seulement au profit des médecins traitants qui se déplacent chez leurs propres patients.

Jean-Christophe Masseron alerte sur les conséquences de l'absence de revalorisation : "Si la visite à domicile se perd, on risque d'avoir un engorgement des services hospitaliers, qui n'ont pas besoin de ça. On risque d'avoir plus de transport sanitaire. Tout cela est également très coûteux". Face à ce constat le président de SOS Médecins estime que "en faisant pas grand-chose sur la visite à domicile, on peut avoir un bénéfice très important pour l'intérêt de tous, en particulier du patient".