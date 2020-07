Salaires des soignants : un accord en vue ?

Après sept semaines d'intenses négociations, le Ségur de la santé a abouti, dans la nuit du 8 au 9 juillet, à un projet d'accord. Près de 7,5 milliards d'euros sont en jeu. En tête des revendications, la hausse des salaires et la revalorisation des carrières. Les professionnels demandaient 300 euros nets d'augmentation par mois. Le projet d'accord table finalement sur 180 euros nets en deux temps : 90 euros eu 1er septembre 2020 et 90 euros au 1er mars 2021.

15 000 embauches également actées par le gouvernement

Une augmentation pour les professionnels de santé, hors médecins, comme les infirmiers ou le personnel technique. "C'est quand même quelque chose de conséquent avec les salaires qui sont gelés depuis 10 ans. On va voir la différence", assure une soignante. "On va faire avec", philosophe une autre. Le syndicat Force ouvrière se déclare plutôt satisfait de cette avancée. "Nous avions une ligne rouge qui était d'obtenir une revalorisation pour l'ensemble des personnels parce que l'hôpital c'est un ensemble. Aujourd'hui, on ne peut qu'être content", assure Didier Birig, secrétaire général du service santé de FO. Autre point de négociation : les embauches. 15 000 ont été actées par le gouvernement. C'est insuffisant pour la CGT qui souhaiterait 100 000 postes. L'accord doit être signé par les syndicats avant lundi 13 juillet.

