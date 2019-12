Les médecins généralistes lancent un appel à faire grève le samedi

Le premier syndicat de médecins réclame plus de moyens pour accompagner la mise en place d’une permanence des soins instaurée par le plan d'Agnès Buzin pour sauver les urgences.

Mieux vaut éviter de tomber malade ce week-end. Les médecins ont décidé de lancer un appel à la grève des consultations dans leur cabinet les samedis matins à partir de ce 14 décembre. MG France, le principal syndicat de médecins généralistes libéraux, a appelé la semaine dernière la profession à fermer les cabinets le samedi matin pour protester contre le manque de "moyens" consacrés au "service d’accès aux soins" (SAS), promis par la ministre de la santé Agnès Buzyn pour l’été 2020.

Accès aux soins menacé : l’Assemblée Générale de MG France réunie le 7 décembre 2019 vote unanimement la fermeture des cabinets dès samedi prochain pic.twitter.com/mcg3zAIOFP — MG FRANCE (@MG_France) December 8, 2019

"La moitié au moins des cabinets seront fermés", a indiqué Jacques Battistoni, président de MG France.

La menace de "samedis noirs de la médecine générale"

L'objectif de ce mouvement social des praticiens est d'attirer l'attention du ministère de la Santé sur "les conditions de travail" difficiles des libéraux et sur "la désorganisation du système de soins". "Nous les médecins généralistes, quand la ministre a annoncé ce "service d’accès aux soins", on s’est dit : 'Chiche, on va le faire'. Donc nous avons réfléchi, nous avons fait des propositions, en s’appuyant sur des organisations qui existent déjà ici ou là, détaille sur France 5 Battistoni. Et quand on est allés voir avec nos propositions le ministère on nous a dit : 'il n’y a pas d’argent disponible, il faut faire sans moyens.'"

Et le président du syndicat MG France de poursuivre que cette grève entamée samedi "est une façon d’attirer l’attention de la population. S’il n’y a pas de moyens mis en place, on ne pourra pas s’organiser pour répondre aux besoins des gens."

Le syndicat a d'aiileurs tenu a montrer sa détermination en expliquant dans un communiqué lundi que ce mouvement est susceptible de s'étendre "si le signal lancé par ces 'samedis noirs de la médecine générale' n'est pas entendu", indiquait appelant les autres organisations de libéraux à le rejoindre "dès le début de l'année 2020".