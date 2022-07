Urgences : des médecins spécialistes viennent combler le manque de personnel

Aux Urgences de l’hôpital de Cahors (Lot), c’est un médecin pas du tout urgentiste qui consulte ce matin-là. Antoine Merckx est infectiologue et depuis un mois, comme une dizaine d'autres médecins, il quitte régulièrement son service pour faire des gardes aux Urgences. Sans ces bonnes volontés, les Urgences du plus gros hôpital du Lot auraient sans doute dû fermer cet été. "Je me suis porté volontaire car je suis solidaire du service public hospitalier et que je pense que les Lotois ont besoin d’un service d’Urgences, c’est fondamental", explique le Dr Antoine Merckx, infectiologue-renfort aux urgences.



Des doutes

Ce matin-là, ils sont deux à venir boucher les trous du planning des Urgences : le jeune infectiologue et un médecin réanimateur. Leurs doutes et leur expérience diffèrent. L’infectiologue redoute les situations graves ou d’urgence vitale car il n’a pas été formé pour ça. Le réanimateur, au contraire, se sent perdu sur les traumatologies. En cas de doute, il y a toujours un médecin urgentiste vers qui se tourner. Tous les services (diabétologie, pédiatrie, pneumatologie...) qui n’ont pas de problème de personnel prêtent un médecin.