Crise des urgences : la pénurie de personnel partie pour durer

Interrogée sur la déclaration de François Braun, le ministre de la Santé, d'après laquelle il n'y avait pas de fermeture de services d'urgence, la médecin urgentiste Agnès Ricard-Hibon répond que certains services ont bien été obligés de fermer la nuit et rappelle que "la mission flash qu'il a menée avant d'être ministre était justement faite pour répondre aux problématiques et aux alertes" de ces services. Elle évoque également une "pénurie de personnel" et assure que "la situation ne s'améliorera que dans 15 ans avec le numerus clausus".

"Valoriser la pénibilité de nuit"

Les mesures pour une meilleure rémunération du personnel, notamment de nuit, "vont prendre un petit peu de temps à se mettre en place et à être ressenties. C'est absolument essentiel de valoriser la pénibilité de nuit", poursuit la médecin. Ces mesures d'urgence entreprises pour permettre aux services d'urgences de passer l'été "vont devoir être protégées et consolidées pour la suite".