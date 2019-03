Télé : BFMTV et les autres chaînes d'Altice pourraient bientôt être retirées des Freebox

Les accords liant Free et les quatre chaînes du groupe Altice arrivent à échéance le 20 mars. Faute de nouvel accord, BFMTV, RMC Découverte, RMC Story et BFM Business ne seront plus accessibles depuis les box Free.

Une caméra BFMTV à Paris, le 3 avril 2015. (KENZO TRIBOUILLARD / AFP)