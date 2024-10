Santé : des enquêteurs traquent les fraudes à l’assurance-maladie

Un montant record de 466 millions d’euros à l’assurance-maladie a été détecté en 2023. Des fraudes repérées grâce à des équipes spécialisées.

De faux arrêts de travail, des soins facturés plusieurs fois ou des transports fictifs d’ambulanciers sont autant de fraudes passées au crible dans les bureaux de l’assurance-maladie. Une équipe de France Télévisions a rencontré des enquêteurs assermentés. À Périgueux (Dordogne), ils sont cinq à être chargés d’investiguer sur les anomalies.

“Un faux salarié”

Ce jour-là, une enquêtrice se penche sur le cas d’une personne cumulant plus de 40 jours d’arrêt de travail et plus de 6 000 euros de salaire. “On a déjà travaillé sur un dossier avec cette entreprise et c’était un faux salarié”, se souvient-elle. Autre cible de récentes arnaques, les prothèses auditives. Elles s’ajoutent à une liste de fraudes déjà longue.