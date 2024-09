Le déficit de l'Assurance maladie sera plus élevé qu'attendu en 2024, selon son directeur

Dans une interview aux "Echos", Thomas Fatôme considère qu'"il faut réfléchir à un nouveau système d'indemnisation des arrêts de travail plus soutenable financièrement mais aussi plus juste".

Le déficit de l'Assurance maladie sera "vraisemblablement plus élevé" qu'attendu en 2024, a estimé son directeur général dans une interview publiée dimanche 8 septembre par Les Echos. Il "devrait rester à un niveau historiquement très élevé", a ajouté Thomas Fatôme. A ses yeux, c'est "un sujet de préoccupation majeure sur lequel le prochain gouvernement et le Parlement devront se pencher rapidement".

Comme pilote de l'Assurance maladie, Thomas Fatôme a affiché le souci de "s'assurer que les ressources sont bien utilisées et de réagir quand il y a des dépenses plus dynamiques, comme celles liées à l'indemnisation des arrêts de travail", en hausse "de plus d'un milliard" d'euros en 2024. Sur ce sujet, l'institution compte "agir sur plusieurs fronts" jusqu'en décembre.

"Réfléchir à un nouveau système d'indemnisation"

La Cnam va "contacter tous les assurés qui ont un arrêt de plus de dix-huit mois pour (...) voir si leur arrêt est justifié, voir s'il y a une reprise d'activité enclenchée et discuter éventuellement de la mise en place d'un mi-temps thérapeutique", ainsi que "7 000 médecins généralistes qui prescrivent des arrêts de manière importante pour échanger sur leurs pratiques et voir s'il y a un moyen de mieux maîtriser la situation". Seront aussi déployés de "nouveaux certificats d'arrêts de travail plus sécurisés".

Au-delà, Thomas Fatôme considère qu'"il faut réfléchir à un nouveau système d'indemnisation des arrêts de travail plus soutenable financièrement mais aussi plus juste", et que "l'Etat, les partenaires sociaux se remettent autour de la table à ce sujet en impliquant les médecins, et l'Assurance Maladie prendra sa part". "Est-il normal qu'aujourd'hui un salarié soit moins bien couvert parce qu'il n'a pas six mois d'ancienneté ? Est-il normal que les jours de carence soient la plupart du temps couverts pour les salariés dans les grandes entreprises mais pas dans les petites ?", a-t-il demandé.