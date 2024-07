Arnaques : des techniques frauduleuses en pleine explosion

C. Adriaens-Allemand, K. Douti, M. Dolphin, J-M Félix, O. Palomino, C. Genevrier, S. Pichavant, A. Gomes, T. Pham-Hung

Grâce à de faux SMS, des escrocs sont parvenus à récupérer les cartes bancaires de leurs victimes, les dépouillant parfois de milliers d’euros.

L'arnaque pour cet étudiant a commencé par un appel en provenance d'un numéro inconnu. "On m’appelle, on me dit c’est mon nouveau banquier, et en me disant ‘est-ce que c'est moi qui avais fait des virements'". Ces virements ont été inventés par le faux conseiller bancaire au téléphone, qui assure pouvoir les bloquer à condition d’accéder au compte dans l’urgence. Cet étudiant s’exécute. L'arnaqueur réussira à lui soutirer 1 200 euros. "C'est un gros trou dans le budget", déplore-t-il. Ces arnaques aux moyens de paiement ont explosé ces dernières années.

De jeunes victimes

De 250 900 en 2016, le nombre de plaintes est passé à 411 700 l'année dernière, soit 64% d'augmentation, selon le ministère de l'Intérieur. Montant total du préjudice : 5,3 milliards d’euros. Une brigade dans la lutte contre l'arnaque à la carte bancaire voit les escrocs atteindre le niveau du crime organisé. 17% des victimes sont âgées de 25 et 34 ans. Contre ces arnaques, un nouveau dispositif verra le jour en octobre pour bloquer les appels malveillants.