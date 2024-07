Paris 2024 : les délégations étrangères arrivent en France

Certaines délégations olympiques sont déjà en France où elles terminent leur préparation en région avant de venir à Paris pour disputer les JO.

Les JO n'ont pas encore commencé, mais 71 Britanniques ont posé le pied sur le sol français. "On nous a montré à quoi ces Jeux allaient ressembler, ça a l'air fantastique. Ça va être un sacré souvenir. On va maintenant découvrir tout ça en vrai. On est juste super excité", explique un boxeur britannique. Ils ne sont pas les premiers à être arrivés. À Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), l'entraînement de canoë-kayak a débuté pour une athlète mexicaine. Elle partage le bassin d’eau vive avec des compétiteurs chinois et américains. Tous sont arrivés deux jours plus tôt avec un objectif : être prêt le de la compétition.

Des conditions idéales

"Je n'étais jamais venu ici avant. On vient de pratiquer pour la première fois. On essaye de comprendre comment fonctionne cette rivière. L'installation est parfaite et tout le monde nous a bien accueillis", confie une athlète américaine. 4 millions d’euros ont été investis pour répondre aux normes de très haut niveau. Dans le Sud-Est, la ville de Miramas (Bouches-du-Rhône) a été choisi comme camp de base par la sélection olympique kenyane. Les terrains leur sont dédiés. Des conditions idéales pour s'entraîner.