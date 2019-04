"Votez pour votre équipe préférée" : un magasin Monoprix lance un défi entre salariés, l'initiative choque

L'enseigne du secteur de la grande distribution reconnaît une "maladresse" mais assure que les salariés ne sont pas mis en concurrence.

Des équipes bleues, vertes, rouges et grises. Un magasin Monoprix situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a lancé un défi à ses salariés et proposé aux clients de voter pour son équipe préférée. Cette initiative a choqué une utilisatrice de Twitter. Virginie a pris une photo de la pancarte disposée dans le magasin et l'a mise en ligne sur le réseau social, dans la soirée du vendredi 26 avril, pour dénoncer "cette escalade de dénonciation de l'autre". Contactée par franceinfo, elle n'a pas donné suite.

Le service après-vente de Monoprix lui a répondu sur Twitter le lendemain après-midi. L'enseigne du secteur de la grande distribution parle de "challenge ludique construit avec [les] équipes".

"Opération en commun accord avec les salariés"

"C'est une animation d'équipes mise en place depuis le début de la semaine, réservée aux hôtes et hôtesses de caisse. On constitue une équipe avec les trois ou quatre collègues qui ont les mêmes horaires. L'opération prendra probablement fin ce soir", détaille à franceinfo Monoprix, qui parle d'initiative isolée. "On cherche à améliorer la satisfaction client, chaque magasin est libre pour créer son animation."

Après la réponse de Monoprix sur Twitter, Virginie réclame de la "pédagogie" sur l'opération auprès des clients.

Monoprix reconnaît une "maladresse", mais assure que les salariés ne sont pas mis en concurrence. "L'équipe qui a le plus de jetons sera récompensée mais il n'y a pas de prime versée", complète l'enseigne, qui compare l'initiative aux appareils de satisfaction clients installés dans les aéroports. "L'opération est menée en commun accord avec les salariés" et aucun ne s'est plaint, affirme Monoprix.