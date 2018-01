Radio France : Mathieu Gallet auditionné par le CSA

Le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, est sorti lundi du siège du Conseil supérieur de l’audiovisuel à Paris où il a été auditionné après sa récente condamnation en première instance pour favoritisme.

L’audition du PDG de Radio France par le Conseil supérieur de l’audiovisuel a duré près de trois heures. Mathieu Gallet a été entendu lundi 29 janvier au siège de l’institution à Paris suite à sa récente condamnation judiciaire pour favoritisme, contre laquelle il a fait appel. Au moment de sa sortie, vers 14h, Mathieu Gallet a évité les journalistes, selon l'Agence France Presse.

Décision mercredi

Les sept sages du CSA doivent décider de maintenir, ou non, de Mathieu Gallet à son poste. Ils doivent publier leur décision mercredi. La ministre de la Culture. Françoise Nyssen a jugé "inacceptable" son maintien à la tête de Radio France après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne) à un an de prison avec sursis et une amende de 20 000 euros, pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'Institut national de l'audiovisuel. Mathieu Gallet a fait appel de cette décision.

En 2014, il est devenu le plus jeune PDG du groupe de radios publiques après avoir été nommé à l’unanimité des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il est âgé aujourd’hui de 41 ans.