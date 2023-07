Entreprises : 10% des brasseries locales françaises sont menacées de fermeture

2 500 brasseries locales existent en France. Aujourd'hui, 10% sont menacées de fermeture. Elles n'arrivent plus à faire face à l'inflation, à la hausse de leurs coûts et à la concurrence des industriels.

Edward Jalat-Dehen, propriétaire de la brasserie de l'Être, a vu ses coûts de production exploser, à commencer par le prix de sa matière première, le malt d'orge. L'augmentation touche toute la chaîne de production : le carton, le transport, mais surtout les bouteilles. Pour résister, il a dû se résoudre à augmenter ses prix de 30 centimes par bouteille. Une hausse pourtant loin d'être suffisante. "On ne pouvait pas non plus augmenter plus parce que ça reste quand même que des petites bières", explique Edward Jalat-Dehen.



Des prix en rayon peu compétitifs

À Paris, mais aussi à Lyon (Rhône) ou en Bretagne, ces dernières années, les brasseries locales se sont multipliées. Aujourd'hui, elles sont 2 500 en France. 10% sont menacées de fermeture. En cause : des prix en rayons peu compétitifs. Face à la concurrence des industriels, pour beaucoup de brasseurs, il est difficile de vendre leurs bouteilles plus chères. Avec une inflation à 4,5%, dans les rayons, les consommateurs sont contraints de faire des choix. Depuis le début de l'année, les ventes de bière ont baissé de 5%.