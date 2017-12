"Avatar", "Les Simpson", "X-Men"... Disney acquiert les principaux actifs de 21st Century Fox pour 44,3 milliards d'euros

Le géant Disney grandit encore. L'entreprise américaine a racheté la plupart des actifs du groupe de médias et de divertissement 21st Century Fox pour 52,4 milliards de dollars (44,3 milliards d'euros) en actions. Cet accord monstre comprend l'acquisition de nombreuses œuvres et franchises telles que Avatar, Les Simpson ou X-Men, selon un communiqué publié par Disney, jeudi 14 décembre.

