Sobriété énergétique : le club du PSG dans la tourmente

P.-Y. Salique, K. Lempereur, B. Véran, S. Giaume, R. Mathé, J.-J. Buty, L. Houel, C. Dewaegeneire

En plein débat sur la sobriété énergétique, l'attitude de Kylian Mbappé et celle de l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, suscitent une vague de critiques et d'incompréhension.

Les stars du PSG dans un jet privé pour aller à Nantes (Loire-Atlantique), le week-end du 3 septembre. Le trajet est pourtant faisable en deux heures en TGV, comme le propose la SNCF. Est-ce une offre risible ? Lundi 5 septembre, en conférence de presse, l'attaquant parisien Kylian Mbappé en a pleuré de rire. Son entraîneur semble trouver l'idée saugrenue. "On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile", a ironisé Christophe Galtier.



"C'est important qu'ils réalisent dans quel monde on est"

Quand un journaliste a demandé à Kylian Mbappé ce qu'il pense des jets privés, la star a répondu : "Je ne pense rien". Sur les réseaux sociaux, les réactions sont innombrables. La Première ministre Élisabeth Borne a taclé l'attitude du coach et de l'attaquant du club parisien. "Je pense que c'est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique", a-t-elle affirmé. Les supporters du club, eux, leur pardonnent plus facilement. "C'était maladroit", estime un fan.