Sarthe : vent de contestation contre les éoliennes

Quand Elisabeth Langlais a choisi de s'installer à Crissé, dans la Sarthe, elle se réjouissait de sa vue sur le paysage. Elle redoute que celle-ci ne soit bientôt gâchée. "Le projet, ce serait d'implanter trois éoliennes, confie cette dernière. (…) Le problème ce n'est pas simplement de les voir, c'est aussi le bruit, l'effet stroboscopique."



14 500 éoliennes d'ici sept ans

Une vingtaine de projets sont à l'étude dans le département. Associations de riverains et élus des communes rurales se mobilisent pour interpeller la préfecture. Ils dénoncent un manque de concertation. Le gouvernement ne compte pas pour autant tourner le dos à cette énergie verte : le parc devrait passer de 9 000 à 14 500 éoliennes d'ici sept ans. Pour éviter les potentielles mobilisations et recours en justice, un plan a été lancé pour un développement plus maîtrisé. Il prévoit notamment la consultation des maires et la diminution des pollutions sonore et lumineuse.