Prix du fioul : les tarifs du moment permettent "une économie qui frôle les 250 euros" par rapport à 2022

Après deux ans de hausse, les factures d'électricité devraient baisser cet hiver pour les clients au tarif réglementé. La Commission de régulation de l'énergie entérine la décision prise par le gouvernement démissionnaire durant l'été 2024. Autre bonne nouvelle, le prix du baril de fioul est particulièrement bas en ce mois de septembre, au point que les livreurs de fioul sont débordés par la demande des Français qui sautent sur l'occasion pour faire leur stock. Mais comment expliquer une telle baisse ? Les explications de Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffages.





franceinfo : Quels sont les prix du marché en ce moment ?

Frédéric Plan : Concernant le fioul domestique, il y a deux prix. Il y a d'abord le fioul domestique standard que tout le monde connaît depuis longtemps, qui est aux alentours de 1,10 euro, 1,15 euro le litre, et puis il y a le nouveau Biofioul F30 qui coûte un peu plus cher et qui est aux alentours de 1,30 euro. Ce sont des prix qui effectivement sont plus sympathiques que les deux dernières années.

Pourquoi les prix du marché ont-ils baissé ? On est revenu visiblement au niveau d'avant la guerre en Ukraine.

C'est vrai que si on compare aux prix de 2022, en moyenne ils s'établissaient aux alentours de 1,50 euro, ce qui signifie aujourd'hui que par rapport à ces prix-là, vous faites une économie annuelle standard qui frôle les 250 euros. D'abord parce que la parité monétaire est convenable. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle est convenable. Et globalement, tous les prix des produits énergétiques, et pétroliers en particulier, ont baissé, on le voit aussi en station-service. On le voit un peu moins parce que les taxes y sont plus importantes mais la tendance a été à la baisse. Depuis quelques semaines, on constate une stabilité, c’est-à-dire que la baisse ne se poursuit pas. On aimerait pouvoir espérer que ce soit le cas. Mais en matière d'évolution des prix sur les produits énergétiques, et pétroliers en particulier, il n'y a pas de divination possible.

Pour quelle raison ces prix ont-ils baissé ? La demande est-elle moins forte et la consommation de carburant en baisse sur la planète ?

Non, la consommation mondiale ne baisse pas et l'Agence internationale de l'énergie prévoit même qu'elle va continuer à augmenter pour 2024 et 2025. Ce qui se produit, c'est qu'il y a un bon équilibre offre-demande. Il y a eu un peu de baisse de la demande sur d'autres raisons ponctuelles, notamment sur la situation économique de la Chine qui a un peu détendu le marché. C'est un marché d'équilibre. Si l'offre et la demande sont à égalité, les prix ont tendance à baisser et les prix augmentent quand la demande augmente anormalement ou quand la production vient à être réduite. Et d'ailleurs, ces prix plutôt agréables aujourd'hui aux plans internationaux se sont également forgés dans le cadre d'un accord de l'OPEP et de l'OPEP+ de réduction volontaire de la production. Cette décision qui date de plusieurs mois et qui se poursuit n'a pas suffi à enrayer la baisse des prix.