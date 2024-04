Pour la première fois, la part des énergies renouvelables dans la consommation d'électricité a dépassé les 30% en France

Un cap symbolique a été franchi l'an passé en France : la part des énergies renouvelables a dépassé pour la première fois les 30% dans la consommation totale d'électricité. C'est une hausse de six points par rapport à l'année précédente. Le chiffre est issu du panorama 2023 publié jeudi 29 mars par des acteurs du secteur énergétique, dont Enedis et RTE. Ce résultat est, entre autres, la conséquence logique de l'augmentation du nombre d'éoliennes et de panneaux solaires sur le territoire. La production d'énergies renouvelables a ainsi dépassé les 135 térawatts/heure, l'unité de mesure des énergéticiens, une hausse de 23% par rapport à 2022.

Et si l'hydraulique, c'est-à-dire les barrages, reste la première des énergies renouvelables en proportion en France, le solaire et surtout l'éolien ont connu de spectaculaires augmentations. L'éolien offshore apporte même pour la première fois un petit écot grâce aux parcs installés au large de Saint-Brieuc et de Fécamp. Tout cela est cependant à nuancer car les volumes restent tout de même plutôt modestes : environ 50 térawatts/heure pour l'éolien et 21 pour le solaire. Dans le même temps, le nucléaire a représenté à lui seul 320 térawatts/heure, soit près des deux tiers de la production totale d'électricité en France, alors que le parc de centrales n'a pas tourné à plein régime en raison de travaux sur plusieurs réacteurs.

Du retard sur l'Allemagne, l'Espagne ou le Portugal

En France, il y a des différences notables entre les régions en matière d'énergies renouvelables. Les Hauts-de-France apparaissent comme les champions de France de l'éolien terrestre quand la Nouvelle-Aquitaine se distingue à l'inverse sur le solaire. Cela dépend évidemment des facteurs météorologiques ainsi que du volume des parcs installés d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques. En Nouvelle-Aquitaine, la production d'électricité grâce à l'énergie solaire a par exemple permis de couvrir plus de 13% de la consommation d'électricité régionale l'an passé, soit onze fois plus qu'en Normandie ou dans les Hauts-de-France et quatre fois plus que dans le Grand Est.

Selon le panorama, la France a atteint ses objectifs intermédiaires en termes de capacité de production d'électricité à base d'énergie renouvelables à 93%. Autrement dit, l'Hexagone a un retard évalué à un semestre pour le solaire et à près d'un an et demi pour l'éolien terrestre. Du fait de la présence historique du nucléaire dans notre mix énergétique, la France apparaît à la traîne de la moyenne européenne, où la part des renouvelables a déjà dépassé les 40% dans la production totale d'électricité. L'Allemagne et l'Espagne ont même franchi le cap des 50% en 2023 quand le Portugal atteint quant à lui carrément 61%.