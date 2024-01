Les installations d'énergies renouvelables dans le monde ont augmenté de 50% en 2023

Le monde a installé 50% de capacités électriques renouvelables en plus en 2023, par rapport à l'année précédente, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publié jeudi 11 janvier. Quelque 507 gigawatts (GW) ont été mis en service. Les trois quarts de ces installations ont été dans le solaire photovoltaïque.

La Chine a de nouveau été le grand moteur de cette croissance, avec une par exemple une hausse de 66% du nombre de nouvelles éoliennes sur un an. Mais l'Europe, les Etats-Unis ou encore le Brésil ont aussi atteint des niveaux inédits en 2023.

La capacité de production multipliée par 2,5 d'ici 2030

L'AIE anticipe pour les cinq ans à venir la "plus forte croissance" des énergies renouvelables jamais vue en trente ans. "La capacité de production d'électricité renouvelable ne s'est jamais étendue aussi rapidement en 30 ans, ce qui donne une vraie chance d'atteindre l'objectif que les gouvernements se sont fixé à la COP28 de tripler la capacité mondiale d'ici 2030", souligne l'agence.

Mais ce rythme reste insuffisant, selon l'AIE, qui pointe notamment le besoin de financements à destination des pays émergents et en développement. "Dans les conditions de marché et en l'état des politiques actuelles, la capacité mondiale serait multipliée par 2,5 d'ici 2030, a résumé le directeur de l'organisme. Ce n'est pas encore assez pour atteindre l'objectif de triplement de la COP28, mais on s'en approche, et les gouvernements ont les outils nécessaires pour combler la différence."