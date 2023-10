Gaz : le Qatar signe des accords d'approvisionnement à long terme avec TotalEnergies

Ces contrats doivent permettre de "fournir jusqu'à 3,5 millions de tonnes par an GNL du Qatar à la France", selon le groupe QatarEnergy

Le Qatar et la compagnie française TotalEnergies ont signé deux accords d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) d'une durée de 27 ans, a annoncé QatarEnergy mercredi 27 octobre. Ces contrats doivent permettre de "fournir jusqu'à 3,5 millions de tonnes par an GNL du Qatar à la France", a affirmé le géant gazier de l'émirat, en précisant que les livraisons débuteront en 2026. Le gaz proviendra des projets North Field East (NFE) et North field South (NFS), dans lesquels TotalEnergies détient respectivement des parts de 6,25% et 9,375%.

Ces deux accords "démontrent notre engagement continu envers les marchés européens en général et le marché français en particulier, contribuant ainsi à la sécurité énergétique de la France", a affirmé le ministre qatari de l'Energie et PDG de QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi. La signature des contrats a eu lieu à Doha, en présence du PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

Le Qatar est l'un des principaux producteurs de GNL au monde avec les Etats-Unis et l'Australie. Les pays asiatiques, notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud, figurent parmi ses principaux clients. Mais Doha est de plus en plus courtisée par les pays européens, en quête d'alternatives au gaz russe depuis l'invasion de l'Ukraine. En novembre, le Qatar avait ainsi annoncé un accord permettant de fournir du GNL à l'Allemagne pendant 15 ans.