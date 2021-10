Gaz et électricité : comment Bruxelles envisage de lutter contre la flambée des prix

Face à la flambée des prix de l'électricité et du gaz, Bruxelles veut agir vite. Son principal levier ? Inciter les États à baisser la TVA et les taxes sur l'énergie. La Commission européenne dit oui également à des aides directes aux ménages, comme les chèques "énergie", mais à condition que ce coup de pouce soit ciblé et réservé aux familles les plus démunies.

+17,4% en septembre

Et pour cause : il y a urgence. Trente-six millions de foyers européens sont pénalisés par cette hausse des prix. Selon l'Office européen des statistiques, les tarifs de l'énergie dans l'Union ont augmenté de 17,4% en septembre dernier. À plus long terme, la Commission réfléchit aussi à la constitution de stocks de gaz stratégiques. Un plan spécifique devrait ainsi être dévoilé à la mi-décembre. La question épineuse de l'énergie sera en tout cas au cœur du sommet européen des chefs d'État et de gouvernement prévu les 21 et 22 octobre.