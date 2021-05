Énergie : Total s'offre une touche de vert

Total se met au vert. Le géant pétrolier change de nom et devient TotalEnergies. Son patron, Patrick Pouyanné, a dévoilé ce nouveau nom et logo le vendredi 28 mai à La Défense (Hauts-de-Seine). La journaliste Sandrine Feydel parle de cette mutation sur le plateau du 19/20.

Total passe du pétrole aux énergies renouvelables, c'est un vrai changement de stratégie. Mais "le géant noir est encore loin d'être un géant vert", ironise la journaliste Sandrine Feydel. Derrière ce changement de nom, une lente mutation. Total a fait décoller récemment un avion Air France avec de l'huile de cuisson usagée. L'entreprise investit dans les taxis hydrogène, et veut multiplier par 14 sa capacité de production avec des énergies renouvelables d'ici 2030, et multiplier par sept l'installation de bornes électriques d'ici 2025. Objectif, la neutralité carbone en 2050.

Un "écran de fumée" ?

Un objectif atteignable ? Pas selon certaines associations écologistes, qui parlent "d'écran de fumée". Malgré ces investissements verts, le pétrole et le gaz restent au cœur de la stratégie de TotalEnergies. Le pétrole devrait occuper 35 % des investissements de l'entreprise en 2030, et 50 % seront toujours consacrés au gaz. Et Total ne s'arrête pas pour autant d'exploiter de nouveaux gisements en hydrocarbures, comme en Ouganda ou dans l'Arctique.