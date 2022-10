Énergie : les Anglais brûlent leur facture d'énergie pour protester contre l'inflation

Des factures d'énergie qui partent en fumée. Un message symbolique mais témoin de la gronde des Anglais face à l’inflation grandissante. Le mouvement "Don’t pay" a pour objectif de convaincre un million de Britanniques de ne pas payer leur facture d'énergie. Si pour l’heure le mouvement est encore loin de cet objectif, 200 000 Anglais, excédés par l’inflation, ont déjà rejoint le mouvement. "C’est la seule façon de leur faire comprendre ce que nous vivons", appuie un homme, bien décidé à ne plus payer.



Des risques judiciaires

Cette initiative fait donc beaucoup d'adeptes au Royaume-Uni mais d’autres sont plus réticents à ce moyen de contestation. "Je pense qu’il y a d'autres moyens d’avoir gain de cause, là on transforme le consommateur en criminel", relève un Anglais. Et pour cause, ne pas payer ses factures d’énergie peut mener les fraudeurs devant un juge, compliquant ainsi de futurs achats ou locations. D’après un sondage, plus de la moitié des Britanniques estiment que la Première ministre devrait démissionner.