Électricité : les tarifs abusifs de certains fournisseurs privés

Des fournisseurs alternatifs tenteraient-ils de profiter de la flambée des prix de l'électricité ? L’un d'entre eux, Ohm, est aujourd'hui dans le viseur de la Commission de régulation de l'énergie. Le mois dernier, les clients de cet opérateur ont reçu un message annonçant une augmentation des tarifs, avec des prix plus que doublés. "J’ai reçu un mail de Ohm énergie me disant que mes mensualités allaient être augmentées et qu’au lieu de payer 147 euros par mois, j'allais payer 330 euros. Ils m'ont tout simplement conseillée de changer de fournisseur, et de revenir vers eux au mois de mars", confie une cliente. Résultat, de nombreuses ruptures de contrats. La clé, peut-être, d'un système bien rôdé.



Acheté 46 euros, le mégawattheure serait revendu jusqu'à 600 euros

Au printemps, certains fournisseurs proposeraient des prix bas pour gagner des clients durant l'été. Plus leur nombre est élevé, plus ils peuvent obtenir une grande part d'électricité nucléaire à prix subventionné. Une fois obtenue, ils augmenteraient leurs tarifs, pour faire fuir les clients. Ces opérateurs revendraient alors le surplus d'électricité nucléaire à prix fort sur les marchés. Acheté 46 euros, le mégawattheure serait revendu jusqu'à 600 euros. Des marges énormes dont profiteraient plusieurs fournisseurs alternatifs. Contacté, Ohm énergie dément tout abus et refuse de commenter l'enquête en cours. S’il est reconnu coupable, le fournisseur risque une amende de 8 % de son chiffre d'affaires et une interdiction d'opérer pendant un an.