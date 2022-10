Crise énergétique : le coup de pouce de l'État aux entreprises est-il suffisant ?

FRANCEINFO

Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de protection destinées aux entreprises et aux collectivités. Mais ce coup de main ne suffit pas à rassurer les TPE et PME.

Benoît Cochelin, boulanger à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), attendait un coup de pouce de l’État pour payer sa facture d'électricité qui explose. Et l’augmentation de l'addition commence avec le frigo. "Ça nous sert à stocker nos viennoiseries, nos pâtisseries. Ça nous coûtait 500 euros par mois, là ça va nous coûter 2 500 euros par mois", déplore l’artisan, jeudi 27 octobre. Et il y a aussi le four et la lumière. En octobre, il va donc passer de 2 000 à 10 000 euros d'électricité par mois.

L'aide entrera en vigueur le 1er janvier 2023

La boulangerie de Benoît, comme les PME de moins de 250 salariés, va bénéficier d’un soutien de l’État. Mais sur la facture, seule l'électricité échangée sur les marchés par les fournisseurs d'énergie sera prise en compte. L’aide, au maximum de 120 euros du MWh, ne couvrira que 10% de la facture de Benoît. Un chiffre très éloigné de ce qu’il espérait. Cette aide, "l'amortisseur d'électricité", entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et sera automatiquement déduite des factures.