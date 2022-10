Crise énergétique : une boulangerie du Loiret contrainte de fermer

À Greneville-en-Beauce (Loiret), Kevin Robion fait sa dernière fournée. À 34 ans, ce boulanger a décidé de mettre la clé sous la porte en raison de la hausse de ses factures d'électricité. Le boulanger explique ainsi que ses tarifs d'électricité ont augmenté de 305%. "Sur une facture à 1 400 [euros], on va passer à 3 000, 4 000", explique Kevin Robion. Avec son épouse, Kevin Robion avait ouvert ce commerce il y a 15 ans, dans ce petit village de 700 habitants.



Des habitants consternés

Les habitants du village sont consternés. "Où va-t-on aller chercher le pain ? Il n'y a plus de pain nulle part autour", se demande un habitant. En effet, aux alentours, d'autres boulangers sont concernés par la crise énergétique. Soline Robion, boulangère, s'émeut du fait que les personnes âgées ne vont plus pouvoir aller chercher du pain. Malgré les hausses, certains boulangers ont choisi de continuer et de tenir, mais jusqu'à quand ?