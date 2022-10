Crise énergétique : environ "350 entreprises font face à des difficultés importantes", indique Roland Lescure

"À peu près 350 entreprises font vraiment face à des difficultés importantes du fait de la crise énergétique", annonce lundi 17 octobre sur franceinfo Roland Lescure, ministre chargé de l’Industrie. Mais ce nombre "est la partie visible de l'iceberg", affirme-t-il. "Toutes les entreprises sont affectées par une hausse de l'énergie, sauf les toutes petites" protégées par la mise en place du bouclier tarifaire, précise Roland Lescure. Il dit observer "toutes les semaines" des entreprises industrielles faisant "face à une inquiétude qui n'est pas les salaires mais la hausse des coûts de l'énergie".

>>>Réquisitions de personnel dans les raffineries : "On va continuer à le faire", prévient le ministre de l'Industrie

Pour le ministre de l'Industrie, "le défi majeur" face à la hausse du prix du gaz et de l'élctricité "est d'accompagner au cas par cas toutes ces entreprises de manière à ce qu'elles puissent continuer à produire." "L'enjeu majeur, c'est de préserver l'appareil productif, d'accompagner les salariés, de manière à ce qu'on ferme au minimum les activités", ajoute-t-il.

Certaines entreprises ont déjà dû "ralentir" leur activité, déplore Roland Lescure citant "les verreries qui consomment énormément d'énergie". Mais le ministre l'assure, "la messe n'est pas dite" pour cet hiver.

"On a les moyens de faire en sorte que notre industrie passe cet hiver, il faut qu'on mette le paquet au niveau européen et au niveau national". Roland Lescure à franceinfo

Pour limiter les effets de cette crise énergétique, le gouvernement est donc actuellement "en train de négocier l'ajustement du mécanisme d'aides d'État", détaille Roland Lescure. Il s'agit là, selon le ministre de "simplifier" ces aides, de les "prolonger en 2023 et d'amplifier", c'est-à-dire "d'augmenter les plafonds". "On avait trois plafonds de 2, 25 et 50 millions d'euros, on va les doubler", explique-t-il. L'exécutif se donne l'objectif d'avoir "plus d'entreprises concernées [par ces aides et] qui vont a priori toucher davantage".