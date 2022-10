Réquisitions de personnel dans les raffineries : "On va continuer à le faire", prévient le ministre de l'Industrie

Si la grève se poursuit dans les raffineries et dépôts de carburant de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, le gouvernement "va continuer" à décréter des réquisitions de personnel grévistes, prévient lundi 17 octobre sur franceinfo Roland Lescure, ministre délégué à l'Industrie. Il salue le "succès" des réquisitions faites la semaine dernière.

"On n'est pas là pour mettre des camions militaires sur toutes les routes de France, mais on est là pour montrer que le gouvernement débloque la situation au fur et à mesure que les négociations salariales avancent", précise Roland Lescure.

Le mouvement a été reconduit sur cinq sites de TotalEnergies ce lundi, a annoncé la CGT du groupe pétrolier qui n'a pas signé l'accord sur les salaires conclu entre la direction et les deux syndicats majoritaires, la CFDT et la CFE-CGC. Face à ces blocages qui durent depuis près de trois semaines, la Première ministre Elisabeth Borne avait déjà menacé lundi soir les grévistes de nouvelles "réquisitions" de personnel en cas de "situations très tendues".

Pénurie de carburant ➡️ "Le gouvernement fait sa part du boulot”, assure Roland Lescure. “On est dans un ballet écrit d’avance. Il faut que l’acte se termine. Je compatis largement avec cette galère. Il faut que les salariés acceptent les accords majoritaires.” pic.twitter.com/hk1xKiUs3k — franceinfo (@franceinfo) October 17, 2022

Roland Lescure juge que la situation n'est "pas satisfaisante" au regard des difficultés d'approvisionnement en carburant qui touche "à peu près 30% des stations-service en rade", affirme-t-il. "Il faut qu'on passe à autre chose", lance le ministre délégué à l'Industrie qui en appelle à "la responsabilité des organisations syndicales".

La CGT est "légitime"

Au sujet des difficultés d'approvisionnement rencontrées par les automobilistes, Roland Lescure annonce que "ce sera encore un peu difficile d'obtenir de l'essence" pour "celles et ceux qui envisagent de partir en vacances" à la Toussaint. Mais le ministre chargé de l'Industrie assure que le gouvernement "va tout faire pour que ça s'améliore progressivement dans les jours qui viennent". "Il faut que les salariés, à un moment, acceptent que les accords majoritaires, une fois signés, s'imposent à tous", ajoute-t-il.

"il faut savoir arrêter une grève" Roland Lescure à franceinfo

Alors que le ministre de l'Économie Bruno Le Maire accuse sur BFMTV la CGT d'être dans une attitude "illégitime", Roland Lescure apporte plus de nuances sur franceinfo, affirmant que le syndicat est bien "légitime". Il estime cependant qu'on "est en train de franchir des limites qu'il ne faudrait pas franchir" avec ce "mouvement qui s'oppose à un accord majoritaire signé par des organisations syndicales dans le cadre d'une négociation avec une direction".