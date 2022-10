Crise énergétique : avec des réserves de gaz remplies à 95%, l'Allemagne affirme avoir atteint son objectif

Le but est atteint plus tôt que prévu pour l'Allemagne. Le gouvernement a assuré vendredi 14 octobre avoir atteint son objectif de remplissage de réserves de gaz du pays, malgré l'arrêt total des livraisons russes par l'intermédiaire de Nord Stream début septembre. "Les réserves ont dépassé aujourd'hui le cap des 95%. Elles s'établissent à 95,14%", s'est félicité le ministère allemand de l'Economie, Robert Habeck, dans un communiqué.

L'Allemagne était dépendante à plus de 55% des livraisons de gaz russes avant la guerre en Ukraine. Face aux risques de pénuries, Berlin s'était, début juillet, fixé comme objectif d'atteindre les 95% de remplissage le 1er novembre.

Livraisons de l'Europe et des Etats-Unis

Pour ce faire, le gouvernement a adopté une série de mesures, entre un recours accru au charbon, une diminution de la consommation des bâtiments publics et des incitations aux entreprises. Le gouvernement d'Olaf Scholz a également débloqué une enveloppe exceptionnelle de 1,5 milliard d'euros pour acheter du gaz naturel liquéfié afin d'assurer son approvisionnement.

Les livraisons de gaz venant de Norvège ou des Etats-Unis, via la Belgique et les Pays-Bas, ont ainsi considérablement augmenté. De plus, la France a commencé jeudi à acheminer directement du gaz vers l'Allemagne, ce qui constitue une première.