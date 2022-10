Crise énergétique : la France a livré du gaz à l'Allemagne "dans le cadre de la solidarité européenne"

Une symbole de la solidarité énergétique européenne. Pour la première fois, la France a commencé jeudi 13 octobre à acheminer directement du gaz vers l'Allemagne pour surmonter cet hiver le tarissement des flux venant de la Russie. Les premières livraisons ont débuté à 6 heures du matin, en transitant via les communes frontalières de Obergailbach (Moselle) côté français, et Medelsheim (Sarre) côté allemand.

Ces premières livraisons concrétisent un accord d'entraide formalisé le 5 septembre entre le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz. "Dans un contexte de forte diminution des livraisons de gaz russe vers l'Europe et dans le cadre de la solidarité européenne sur la sécurité énergétique, GRTgaz s'est mobilisé pour adapter son réseau afin de commercialiser une capacité de transport de gaz de la France vers l'Allemagne", se félicite le gestionnaire du réseau français dans un communiqué.

"C'est historique. C'est la première fois que la France va livrer du gaz directement vers l'Allemagne. Jusqu'ici on envoyait du gaz à notre voisin via la Belgique." Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz cité par l'AFP

Après l'invasion de l'Ukraine, la Russie a considérablement baissé ses livraisons de gaz à l'Europe, dont certains pays étaient très dépendants. C'est le cas de l'Allemagne. Or la France détient plus de gaz que son voisin car elle bénéficie d'apports massifs venus de Norvège et de gaz naturel liquéfié (GNL) importé depuis les Etats-Unis, qui lui ont permis en partie de remplir ses stocks hivernaux à 100%.

Jusqu'à 100 GWh par jour

Ces livraisons de gaz pourraient atteindre au maximum 100 GWh par jour. Cela correspond à l'équivalent de 10% de ce que la France reçoit chaque jour en GNL dans ses quatre terminaux méthaniers, selon GRTGaz, le gestionnaire du réseau de transport de gaz français, qui estime être en mesure de servir l'Allemagne tout l'hiver.

Pour permettre ces livraisons vers l'Allemagne, il a fallu inverser le sens de circulation du gaz dans le tuyau par lequel il circulait jusqu'ici. GRTgaz, en collaboration avec ses homologues allemands, a donc "réalisé des ajustements techniques" pour "rendre le flux France vers l'Allemagne effectif".