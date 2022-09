Crise de l'énergie : les entreprises redoutent des coupures d'électricité

Certaines entreprises prévoient de faire des économies sur le gaz et l'électricité cet hiver, notamment lors de pics de consommation d'énergie.

Les entreprises redoutent des coupures d'électricité l'hiver prochain. Alors, certaines d'entre elles prennent les devants. Lors des pics de consommation, elles feront quelques ajustements. Dans une entreprise, le menu de la cantine sera modifié pour consommer moins d'énergie. Les grillades ne seront plus proposées, et certains appareils très énergivores seront également éteints. Des aménagements à table, mais également dans la salle de sport. La ventilation et l'éclairage seront parfois coupés.

Un effort demandé aussi aux particuliers

Réduire sa consommation, c'est ce que souhaite le réseau de transport d'électricité RTE. Le gestionnaire craint des coupures cet hiver, qui pourraient aller de trois à 25 jours. Il demande également aux particuliers d'effectuer quelques bons gestes. Une retraitée, près de Lyon (Rhône), les applique déjà chaque hiver. "J'ai toujours économisé l'électricité, j'éteins le gaz. J'ai 17 ou 18 degrés chez moi l'hiver", explique-t-elle. Un effort collectif permettra peut-être aux Français de passer un hiver serein, sans coupures d'électricité.