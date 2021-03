Chèque énergie : qui pourra le recevoir ?

Le chèque énergie est un coup de pouce de l'État pour les factures d'électricité, de gaz ou de fioul domestique. Cela fait trois ans que Soilhi Aboudou, veilleur de nuit, en bénéficie. Il s'agit d'une aide précieuse, attendue avec impatience par ce père de trois enfants, dont la facture de chauffage est élevée. "125 euros par mois, c'est énorme", explique Soilhi Aboudou. L'an dernier, son chèque énergie s'élevait à 76 euros. Il espère au moins le même montant cette année. "On prend ce que l'on nous donne. On sait qu'il y a d'autres familles qui sont peut-être plus dans le besoin que nous", poursuit-il.

300 000 bénéficiaires de plus

Mais comment bénéficier du chèque énergie ? Le montant est calculé selon le nombre de personnes dans le foyer, et selon les ressources. Au total, 5,8 millions de personnes recevront ce chèque en 2021, soit 300 000 de plus que l'an passé.