Alimentation : le défi de se nourrir localement

France 2

C’est un défi particulier que se sont lancées certaines familles, se passer de pétrole pendant un mois. Ainsi, elles doivent trouver à manger dans un rayon de moins de 200 kilomètres. Il s’agit donc d’une expérience locavore, consistant à trouver de la nourriture à une échelle très locale. "On ne va pas manger tout ce que l’on mange d’habitude. Il y a des choses forcément dont on va devoir se passer, mais on peut trouver plein de choses à moins de 200 kilomètres", décrit Laure, responsable des achats du groupe.



Consommer des produits locaux

Bien que ces familles ne pourront pas consommer tout ce qu’elles souhaitent, il est possible de trouver de nombreux aliments provenant de l’échelle locale. Dans un rayon de moins de 200 kilomètres, le groupe a pu trouver de la farine, des pâtes ou encore du riz. "On s’est fait un défi pour rigoler aussi, c’est d’aller chercher le riz en vélo, donc le riz pas en Inde ou au Pakistan, on est allée en Camargue", indique Laure. Des épices ou encore des melons locaux font partie de ce régime locavore d’alimentation. Le groupe regrette tout de même de ne pas pouvoir consommer du café après les repas.