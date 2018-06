La CGT et FO appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle le 28 juin

La défense des étudiants, travailleurs, chômeurs et retraités sera le mot d'ordre de cette journée.

La CGT, FO et les organisations de jeunesse UNL et Fidl ont appelé à une journée de mobilisation le 28 juin, avec des "initiatives" sur tout le territoire, pour la défense des étudiants, travailleurs, chômeurs et retraités.

C'est la première fois depuis la loi travail de 2016, que la CGT et FO organisent ensemble une mobilisation interprofessionnelle. Elles invitent les autres syndicats à "se réunir dès fin août pour analyser la situation sociale" et "envisager" des initiatives unitaires, précisent les organisations, dans un communiqué diffusé mercredi 13 juin.



Le mouvement social contre la réforme ferroviaire, qui a pris la forme d'une grève perlée entamée le 3 avril doit prendre fin ce 28 juin. Les syndicats de cheminots sont divisés sur les suites à donner au mouvement. Sud Rail et la CGT souhaitent un durcissement du mouvement, tandis que la CFDT prône une trêve de la grève pendant la semaine du baccalauréat. L'UNSA ne s'est pas encore officiellement prononcée.